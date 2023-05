Traffico Roma del 26-05-2023 ore 18 | 00

(Di venerdì 26 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati sulle trattoNapoli dell’autosole sono chiuse le due carreggiate a seguito di un grave incidente tra Valmontone e Anagni verso Anagni Colleferro versosi registrano al momento 19 km di coda tra la diramazione disud e Anagni verso Napoli e tra Anagni e Colleferro 5 km di coda in direzione dichi Viaggia verso Napoli deve quindi uscire a San Cesareo e rientrare ad Anagni dopo aver percorso la viabilità ordinaria Chi è diretto versoinvece può uscire ad Anagni e rientrare a Valmontone code anche sulla diramazioneSud per entrare sulla A1 tra Monte Porzio e San Cesareo è dura ci spostiamo sul Raccordo Anulare qui incontriamo rallenta qd3 laFiumicino e lo svincolo per La ...

Il tratto interessato dal disagio è quello tra Colleferro a Anagni. Si raccomanda massima attenzione ai veicoli in transito. 0 shares...consentire le operazioni di messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco il... Attualmente si registrano 12 km di coda in direzione Napoli e 7 km di coda in direzione...in termini di prestazioni sono legati al fatto che i server sono davvero a, non si tratta di server virtuali con IP italiano. Collegarvisi permette di crittografare il proprioe rendere ...

Traffico a Roma, caos anche in serata: città paralizzata, e la finale di Coppa Italia non c'entra leggo.it

In direzione Ostia, verranno interessate viale Pasteur, viale dell'Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, via Cristoforo Colombo fino a piazzale Cristoforo Colombo; in direzione Roma centro ...Traffico completamente in tilt sull’Autostrada A1 Roma Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. Al momento la coda ha raggiunto i 21 km tra il Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Anagni a causa di al ...