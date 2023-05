Traffico Roma del 26-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi si transita con difficoltà sulla carreggiata esterna del raccordo anulare incontriamo ora lentamente code tra laFiumicino e la collana anche in carreggiata interna si sta in coda tra la Cassia e la Prenestina code anche sul tratto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale è l’uscita Fiorentini qui a causa di un incidente in tangenziale si sta in fila lungo la carreggiata per San Giovanni da Corso di Francia fino alla Salaria rallentamenti invece verso lo stadio Olimpico siamo sulla carreggiata opposta tra Lorenzo e laL’Aquila intanto mi ricordo che è in corso uno sciopero nel trasporto ferroviario fino alle 17 possibili ritardi e cancellazioni per i treni regionali sono regolarmente in servizio invece metro bus e tram dettagli di questa ...