Traffico Roma del 26-05-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 26 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati all’ascolto diversi gli incidenti segnalati sulle strade della capitale attenzione in via Della Moletta nei pressi di via Benzoni a Garbatella in via Carlo Marenco di Moriondo ad Ostia in via Madonna del Riposo incrocio con largo San Pio Quinto altro incidente sulla Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe Verso il raccordo prudenza anche sulla diramazioneSud per un incidente avvenuto allo svincolo di San Cesareo sempre sulla diramazioneSud a code per un veicolo in panne Tra la barriera e Monte Porzio in direzione dellaNapoli in tangenziale code tra Corso Francia e la Salaria nei due sensi di marcia e poi verso San Giovanni tra Monti Tiburtini e la 24 è in corso uno sciopero nel trasporto ferroviario ritardi e cancellazioni per i treni regionali ...