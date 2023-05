Traffico Roma del 26-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto rallentamenti e code a tratti Sono entrambe le carreggiate del raccordo tra la Laurentina e la diramazioneSud film dovuta a incidente sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini la tangenziale verso quest’ultima è sulla tangenziale auto in coda tra Tiburtina e la 24 in direzione San Giovanni disagi per lavori in corso con entrambe le direzioni su via della Pineta Sacchetti via Domenico Tardini all’altezza della Pineta Sacchetti fino alle 12 all’Eur manifestazione con corteo Arrivo previsto in via Ciro il Grande stop e deviazioni per ilè il trasporto pubblico a causa di lavori urgenti sui binari in via Aldrovandi trama tre sostituiti con bus tra Piazza Galeno e Valle Giulia è in corso uno sciopero generale di 24 ore ametro bus e tram in servizio colarmente ...