Traffico Roma del 26-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) Luceverdeuna buona giornata da Manuel Porretta ancora intenso ilsul Raccordo Ci sono code tra Latisana e l’abbia anche a causa di un incidente all’altezza dell’ Ostiense e poi ancora a Tor Bella Monaca e Tiburtina in carreggiata esterna tra La Casilina è l’attacco dei in internain fila anche sulla tangenziale in direzione dell’Olimpico tra la 24 e Corso Francia verso San Giovanni si rallenta tra la Salaria Tiburtina e tra Scalo San Lorenzo in viale Castrense ancora molti gli spostamenti in ingresso nella capitale sulla Flaminia sulla Cassia e sulla Salaria situazione analoga sull’Aurelia si procede in coda verso l’Eur sullaFiumicino tra il raccordo il viadotto della Magliana incidenti sono segnalati in via Cassia all’altezza di via dell’Acqua Traversa in via Tor de Schiavi tra via ...