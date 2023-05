Traffico Roma del 26-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto sul raccordo fino in carreggiata interna tra la diramazionesud e l’appia e poi tra Bufalotta e Tiburtina in esterna si rallenta tra via di della Pisana e tra laFiumicino e la Laurentina incolonnamenti verso il centro sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Cervara sulla tangenziale si procede in coda tra Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi di verso l’olimpico ancora lunghe Code in ingresso asulle consolariin coda sul lungotevere tra ponte Garibaldi e Ponte Sant’Angelo direzione Flaminio in via polense incidente all’altezza di via del Passo del Lupo disagi nelle due direzioni siamo in zona osteria dell’Osa trasporto pubblico tornata da poco regolare la circolazione dei treni sulla linea...