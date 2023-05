Traffico Roma del 26-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione auto incolonnate sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia in esterna code tra Tor Bella Monaca e Nomentana file tra il raccordo è la tangenziale lungo il tratto Urbano della A24 disagi dovuti anche un incidente tra Portonaccio e la tangenziale si procede in coda sulla Flaminia sulla Cassia sulla Salaria in direzione del centro code a tratti sulla Nomentana tra Tor Lupara il raccordo In quest’ultima direzione Apri in fila sullaFiumicino tra Fiumicino e Parco Leonardo versosempre a sud della capitale code sulla via del mare tra Acilia e Casal Bernocchi trasporto pubblico sulla lineaNapoli via Formia treni rallentati per un guasto alla linea all’altezza di Campoleone ritardi fino a 40 minuti Oggi sciopero generale di 24 ore a ...