“Tra noi è finita per sempre” La coppia di Canale 5 si lascia di nuovo | un mese il ritorno insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Alla fine la notizia peggiore è arrivata, nonostante i tentativi di ritrovarsi. Unadi5 e precisamente del programma Temptation Island si èta definitivamente, come confermato da lui ufficialmente sul profilo Instagram. Ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan e inevitabilmente ci sono stati dei quesiti sulla sua relazione sentimentale, che ormai è naufragata. Entrambi quindi sono attualmente single. Ladi Temptation Island che si èta si è detta addio non per un motivo molto grave, come ci ha tenuto a precisare lui. Probabilmente hanno provato in tutti i modi a far scattare nuovamente la scintilla, ma dopo essersi separati una prima volta, non è andata a buon fine nemmeno la seconda e alla fine hanno deciso che la strada più giusta da intraprendere ...