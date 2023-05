Totti vota Luis Enrique | “Napoli piazza perfetta per lui È simile a Spalletti”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Francescoconsigliaal, l’allenatore spagnolo è il preferito di Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano. Abisogna trovare un nuovo allenatore, anche perché il contratto difino al 2024 è effimero. Se non ci saranno clamorosi ed incredibili colpi di scena, il tecnico toscano lascerà (in un modo o nell’altro) il club azzurro dopo il quattro giugno.al: il consiglio diIl nome più gettonato per la panchina partenopea è sicuramente quello di. Anche se questa mattina si parla anche di altre possibilità secondarie, con piste che portano a Mourinho e Xabi Alonso. Ma un ...