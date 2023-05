(Di venerdì 26 maggio 2023) ROMA - Quando parla, lascia il segno come quando era in mezzo al campo. E da romano, sa piazzare la stoccata vincente anche a distanza di tempo. L'ex capitano della Roma Francesconon ha mai ...

ROMA - Quando parla, lascia il segno come quando era in mezzo al campo. E da romano, sa piazzare la stoccata vincente anche a distanza di tempo. L'ex capitano della Roma Francesconon ha mai amato l'ex presidente Pallotta, l'uomo che ha messo fine alla sua carriera in giallorosso. E frequentemente torna a colpire il bersaglio.Dopo il rilassante weekend a Lugano con Ilary Blasi , Bastian Muller e il fidanzato Cristian, Chanelsi è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Unache sembra rivolta a più di qualcuno, forse agli haters che di continuo hanno da ridire sul suo stile di vita.I social, però, si sono chiesti se verso la fine della trasmissione non abbia voluto lanciare una provocazione a...

Totti, frecciata a Pallotta: “Friedkin in silenzio C’è chi parlava troppo” Corriere dello Sport

E da romano, sa piazzare la stoccata vincente anche a distanza di tempo. L’ex capitano della Roma Francesco Totti non ha mai amato l’ex presidente Pallotta, l’uomo che ha messo fine alla sua carriera ...L'ex Capitano della Roma ha dato la sua idea sul possibile addio di Mourinho al termine della stagione, che ci sarà tra un mese ...