Torna Power Hits Estate di RTL 102 5 | aperte le prevendite

(Di venerdì 26 maggio 2023) MILANO –di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’italiana. Martedì 29 agosto, dall’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il “Hit dell’del 2023”. Sono giàle. RTL 102.5 affida a Marco Mengoni – già vincitore del premio “RTL 102.52021” con il brano “Ma Stasera” – il lancio della 7ª edizione di. Ospite della prima radiovisione d’Italia, l’artista ha annunciato in diretta che farà parte dell’incredibile cast di artisti ...

VEDI ANCHE La Hondain F1 dal 2026: ufficiale l'accordo per fornire i motori all'Aston Martin ... non è scontato che sarà ancora lui il pilota a pagare le conseguenze qualora la nuovaunit ...Con la nuova campagna viene dato supporto anche a Fruit&, l'innovativa bevanda capace di unire ... Dal 25 giugnoon air anche l'impegno di San Benedetto per un mondo a impatto zero attraverso ...La nuova campagna supporta anche Fruit&, l'innovativa bevanda capace di unire la bontà della ... Dal 25 giugno,on air l'impegno di San Benedetto per un mondo a impatto zero attraverso la ...

Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5 torna martedì 29 agosto all ... RTL 102.5

On air le nuove campagne dei brand San Benedetto, San Benedetto Ecogreen, Acqua di Nepi con lo chef Alessandro Borghese e Guizza.Al Bano è stato protagonista di un siparietto con la sua ex moglie Romina Power durante il concerto all'Arena di Verona per i suoi 80 anni ...