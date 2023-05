Torna la magia del MI AMI festival | piena zeppa di baci e di sorprese

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) La diciattesima edizione del MI AMI, volendo sintetizzare una line up immensa, conta un palco nuovo che porta il numero totale a sei, una varietà di artisti tale da restituire la varietà della scena italiana e le novità di quella internazionale,e giochi fatti di enigmi. Un calderone pronto a coinvolgere e innamorare. Come e con chi, lo abbiamo chiesto a Carlo Pastore, il direttore artistico, e Stefano Bottura, direttore del, in un dialogo in cui le voci si mescolano con entusiasmo fin dal primo istante, tanto da decidere di unirle in un unico flusso di risposte. Questo è unpuò essere un'espressione tanto di entusiasmo quanto di sfida. Mi è piaciuto anche il vocativo (Italia, questo è un), come a chiamare la raccolta un po' tutti. CARLO PASTORE E STEFANO BOTTURA: Si, finalmente ...