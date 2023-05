Torna Carrara Studi Aperti | percorsi tra arte | artigianato | bellezze

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il 10 e l'11 giugno la città disi apre al pubblico con "": 50 atelier, laboratori e spazi espositivi, 100 artiste e artisti, 20 eventi collaterali, per un'immersione nei ...

Carrara, 26 mag. (askanews) - Il 10 e l'11 giugno la città di Carrara si apre al pubblico con "Carrara Studi Aperti": 50 atelier, laboratori e spazi ...