Torna a camminare grazie a interfaccia digitale cervello-midollo

Dopo 12 anni un uomo paralizzatoa muoversi. 'Ho reimparato a' spiega il 40enne olandese Gert - Jan Oskam, vittima ...Una divertente occasione per correre,e divertirsi il venerdì sera nel centro di Mestre. Il ritrovo per tutti i concorrenti è previsto a partire dalle ore 18 . La prima partenza in ...... ma di un'interfaccia che rende possibile una conversazione diretta fra il cervello e il midollo spinale: c'è una sincronia fra l'intenzione die l'azione del'. Il miracolo delle ...

Svizzera, 40enne paralizzato dal 2011 torna a camminare grazie a un "ponte digitale" tra cervello e midollo spinale TGCOM

Camminare di nuovo in modo naturale, nonostante fosse paralizzato. È accaduto a Gert-Jan Oskam, un uomo olandese di 40 anni con una paralisi agli arti dovuta ad un incidente in moto avvenuto… Leggi ...Famiglia e giovani, migrazioni, pace, ma anche le vie per rispondere alla crisi di vocazioni, la povertà della Chiesa, la crisi climatica (con il pensiero ...