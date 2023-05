Torino | Juric | 'Futuro? Penso al presente Vlasic e Miranchuk il prossimo anno'

(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore:. Fiorentina - Roma FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): ...... da analizzare anche quelle della vittoria del, che arriva al match da quattro risultati utili consecutivi. La vittoria della squadra diè quotata a 3.25 su Planetwin365, Better, Leo ...In casa, sabato alle 15, anche lo Spezia, che se la vedrà contro il. Semplici a 2,35 avanti sua 3,10. Infine il Lecce, a +3 sul terzultimo posto e giocherà a Monza. Le quote sono dalla ...

Juric pre Spezia-Torino: “Futuro Pensiamo a Spezia e Inter, poi si vedrà” Toro News

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Queste le sue parole. SANABRIA – “C’è tanto in gioco, la squadra ha un po’ di acciacchi ..."No, siamo già molto soddisfatti di loro per come hanno giocato e per come si comportano. Abbiamo avuto sensazioni positive per tutti e due" E ha continuato: "Non sono del tutto d'accordo...L'altro ...