Torino-Djidji | Vagnati prova per il rinnovo | le ultime

Il, spinto anche da Ivan Juric, potrebbe proporre il rinnovo al difensore francese: Vagnati al lavoro con gli agenti Il, spinto anche da Ivan Juric, potrebbe proporre il rinnovo al difensore francese: Vagnati al lavoro con gli agenti. Secondo quanto riportato da ...(3 - 4 - 2 - 1) : V. Milinkovic - Savic;, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All.: Juric. FIORENTINA - ROMA (sabato 27/05 ore 18) . Sarà la ...Le pagelle e highlights di- Fiorentina, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023: Sanabria è il migliore del match(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 6;6, Schuurs 5.5, Buongiorno 6.5; Singo 5.5 (16 st Aina 6), Ricci 6, Ilic 6.5, Rodriguez 6 (16 st Lazaro 6); Karamoh 5 (16 st Miranchuk 6), Vlasic 6;...

Torino, aumentano le possibilità del rinnovo di Djidji: la situazione Toro News

Il 10 giugno scadrà il diritto di riscatto: conto alla rovescia per le trattative. L’obiettivo è abbassare la cifra pattuita ad agosto col West Ham: 13 milioni. Il croato vuole restare ...Venerdì 26 maggio comincia la 36a giornata di Serie A 2022-2023, che si concluderà domenica 28. Tanti appuntamenti fondamentali per l'Europa, ma anche per la salvezza. Le probabili formazioni ...