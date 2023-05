Tony Hadley canta con i giovani dell’Istituto tumori di Milano

(Di venerdì 26 maggio 2023)live – Foto TAM Teatro Arcimboldi– “Avevo solo 16 anni quando mi hanno detto che dovevo andare. E non si è mai pronti per un viaggio come questo”. Comincia così la canzone “I was only sixteen”, scritta dai ragazzi del ProgettoNazionale deidie interpretata da, ex frontman degli Spandau Ballet. Un “inno alla vita” che racconta le storie degli adolescenti con un tumore dal momento della diagnosi (“Ero seduto su una sedia davanti ai dottori che parlavano della mia malattia”) a quello in cui hanno dovuto svuotare le proprie valigie dei “vestiti per andare a ballare”, riempiendole invece di “forza e speranza”. Il testo, scritto in inglese perché ...

Uno dopo l'altro, tanti artisti " Renzo Arbore, Vinicio Capossela, Loredana Bertè, Patty Pravo, Massimo Ranieri, Ray Wilson dei Genesis, fino ad arrivare ad Al Bano e Romina " avevano ...
Tony Hadley canta con i ragazzi del Progetto Giovani dell'Istituto Nazionale dei tumori di Milano per raccontare le storie degli adolescenti a cui viene diagnosticato un tumore. "I was only sixteen" è ...

“I was only sixteen”: Tony Hadley degli Spandau Ballet canta con i giovani dell’Istituto dei Tumori di Milano La Stampa

