(Di venerdì 26 maggio 2023) Danilo, ex ministro delle Infrastrutture nel governo guidato da Giuseppe Conte, ha duramenteto l'ex collega Luigi Di. In un'intervista a 'La Confessione', questa sera sul Nove, ...

Danilo, ex ministro delle Infrastrutture nel governo guidato da Giuseppe Conte, ha duramente attaccato l'ex collega Luigi Di Maio. In un'intervista a 'La Confessione', questa sera sul Nove, l'ex ...In apertura Francesco: compositore, performer e ingegnere del suono fiorentino. La sua ... Assitolle decisioni di Trump 7 Maggio 2019 Ti potrebbe interessare Chiudi Dalle raccolte ...Nessuno mi ha chiamato e mi ha detto 'abbiamo bisogno di te', a parte Danilo". I candidati e il Partito Democratico. Poi, secondo lui i candidati del Movimento sarebbero disposti "a ...

Toninelli attacca l’ex M5s Di Maio: “La politica rende stronzi, è un traditore” Globalist.it

L’ex ministro degli Esteri attacca il vecchio leader del Movimento 5 Stelle e la regola del doppio mandato: «Ne basta uno» ...Torna il programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: appuntamento con la nuova stagione de “La Confessione” venerdì 26 maggio alle 22:45. I primi ospiti di questo nuovo ciclo di int ...