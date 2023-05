Toney scommetteva anche contro la sua squadra | “è un drogato del gioco”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ivan, l’attaccante del Brentford sospeso dalla federcalcio inglese fino a gennaio 2024 dopo aver accertato 232 violazioni delle regole sulle scommesse,le sue stesse squadre. Lo dimostrano le motivazioni della sentenza pubblicate dalla Federcalcio. Nelle motivazioni si legge che “126 scommesse riguardavano partite di una competizione a cui il club diaveva partecipato o a cui doveva in quella particolare stagione”. Che “29 scommesse erano relative al club con cui militava” e che di quelle 29 “16 scommesse erano sulla sua”. “C’erano 13 scommesse sulla sconfitta della sua stessa, in sette diverse partite tra il 22 agosto 2017 e il 3 marzo 2018”.se...

