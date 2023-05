Tom Hanks ad Harvard | “Siate i supereroi della verità”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tomadriceve la laurea e invita i giovani a essere dei. Accolto da scroscianti applausi, il due volte premio Oscar (66 anni) ha ricevuto il titolo accademico onorifico in Lettere dalla prestigiosa università. Inoltre è stato omaggiato anche con un pallone da pallavolo Wilson con impresso il nome dell’ateneo: un richiamo evidente al film “Cast Away”. L’attore ha ricevuto laurea honoris causa in Lettere dalla prestigiosa UniversitàE ha fatto un toccante discorso sul senso. Mentre gli Stati Uniti sono alle prese con una crisi di disinformazione, la star ha detto ai laureati di esserenella difesae degli ideali americani e di resistere a coloro che ...

AGI - Un discorso tutto incentrato sulla 'veritas' (la verità), non a caso proprio il motto di Harvard , quello pronunciato del due volte premio Oscar alla cerimonia di consegna della laurea honoris causa. 'Per alcuni la verità non è più empirica. Non è più basata sui dati, né sul buon senso, e nemmeno sulla comune decenza - ha detto nel ...' Nel tempo ho stretto amicizia con tutte le persone di Toy Story, in particolare[voce di Woody]. Quindi, per questo, sono fortunato ad avere questi amici nella mia vita. Amo quel ...

Forrest Gump va a giocare in NFL, per esempio, e altri hanno finali più avventurosi e complicati da adattare per il cinema ...Il due volte premio Oscar Tom Hanks, ha ricevuto la laurea honoris Causa in Lettere dalla prestigiosa Università di Harvard. Accolto da scroscianti applausi, ...