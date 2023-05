TLF Associati esplora l' I A predittiva nel mondo legale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Roma 26 maggio 2023) - Gli avvocati romani stanno sperimentando per i propri clienti un sistema di intelligenza artificialeper poter studiare i casi dei clienti ed avere un giudizio prognostico. Il team di avvocati romani ha adottato un software basato su un sistema di intelligenza artificiale, in grado di valutare in anticipo l'esito di un contenzioso sulle basi di una analisi della giurisprudenza in materia. “Stiamo sperimentando questo software con una delle principali aziende operanti su questo mercato”, ci spiega il Prof. Avv. Gabriele Pacifici Nucci, socio di Pacifici Nucci & Giacani – StudioAssociato. “La nostra associazione professionale vuole approfondire il tema dell'I.A. come strumento per migliorare la qualità del servizio offerto alle imprese clienti e ci siamo messi da subito alla ricerca ...