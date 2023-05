Tiro a volo | Cdm | Pellielo guida la classifica provvisoria maschile ad Almaty

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. - (Adnkronos) - La gara di Fossa Olimpica Individuale della quinta Prova di Coppa del Mondo ISSF in svolgimento adinizia sotto i migliori auspici per l'Italia. Giovanni(Fiamme Azzurre) di Vercellilaal. Il quattro volte medagliato olimpico e quattro volte Campione del Mondo è andato a riposo con il punteggio di 73/75, pari merito con altri quattro tiratori il kuwaitiano Almudhaf, l'indiano Mendiratta, l'australiano Willet e lo spagnolo Fernandez. Buona anche la prestazione di Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) che tallona il gruppetto di testa con 72/75. In scia anche Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, che domani ripartirà dal punteggio di 71/75. Tra gli (RPO) si sono ...

La tappa di Coppa del Mondo ISSF dicontinua ad Almaty in Kazakistan con la specialità del Trap. In pedana uomini e donne pronti ad andare a caccia di medaglie. Tra le donne occhi puntati sulla campana Silvana Stanco che ...Primi 75 piattelli di qualificazione nelle due prove individuali di trap nella Coppa del Mondo diad Almaty, in Kazakhstan. Nella gara maschile molto bene gli azzurri, ben tre in top - 10: Giovanni Pellielo è in testa con 73/75 insieme a Khaled Almudhaf, Bhowneesh Mendiratta e James ...Ci sarà anche Chieti ai campionati diin Germania. A rappresentarla sarà la talentuosa teatina Elena Navelli convocata per la manifestazione che si terrà a Suhl dal 1 al 12 giugno. La 19enne è tesserata con le Fiamme oro e fa ...

Tiro a volo: Cdm ad Almaty: nella Fossa è in testa Pellielo Agenzia ANSA

(ANSA) - ALMATY, 26 MAG - Tornato in nazionale dopo lunga assenza (ai tempi si era parlato di incompatibilità di caratteri con l'allora ct Albano Pera) il veterano del tiro a volo azzurro Giovanni ...La Città del Nord est sforna un’altra campionessa sportiva: Sara D’Urbano. La giovane tiburtina si è infatti aggiudicata la medaglia d’oro nella gara nazionale di tiro a volo tenutasi lo scorso fine s ...