Tina Turner | le cause della morte

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lo scorso marzo la regina del rock aveva rivelato ai follower, gelandoli, che la sua vita era in pericolo: «Il mio cancro al rene non è più curabile. Credevo che il mio corpo fosse indistruttibile e così, quando avrei dovuto, non ho seguito i consigli dei medici»