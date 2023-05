Tifosi georgiani impazziti per Napoli | “A Fuorigrotta ci sentiamo a casa”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Khvicha Kvaratskhelia è il ponte trae la Georgia. Le sue giocate portano moltial Maradona. Una distanza ‘siderale’ di 3.046,2 km separadalla Georgia, ma questa lontananza difatti si è rivelata solo un numero. Una lontananza che non si è sentita più di tanto grazie all’arrivo all’ombra del Vesuvio di uno dei maggiori talenti europei come Khvicha Kvaratskhelia e grazie anche a chi ilha deciso di viverlo, raccontarlo, documentarlo, seppur da lontano, permettendo ad un Paese come la Georgia di lasciar entrare tutta la passione dei napoletani per il calcio e la loro città. Isono completamente entusiasti die del, grazie alle eccezionali prestazioni del connazionale ...