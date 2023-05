“Ti rompo il c**o” Daniele Dal Moro | furia incontrollata contro il famoso | insulti e le conseguenze

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023)Dalnon ha mai avuto peli sulla lingua. Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne è spesso finito al centro delle polemiche per il suo modo di fare molto schietto e la stessa cosa è successa quest’anno durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nella casa ha conosciuto Oriana Marzoli, e dopo diversi tira e molla i due hanno deciso di fidanzarsi. Da quando la coppia è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip gli Oriele, i loro fan, li seguono assiduamente e in queste ore hanno anche regalato ai due un weekend a Venezia. Tra i due sembra andare tutto alla grande, se non fosse che in queste ore proprioDalè sbottato sui social e per questo motivo il suo account Twitter è stato sospeso. “La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, ...