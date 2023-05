Ti ricordi… Paul Ince | tutto cuore | muscoli e una moglie che lo costrinse ad andar via perché non le piacevano le case di Milano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Il Governatore” non è tipo da tenersi un autogol sul groppone. No, non si parla di Vnzo De Luca, all’epoca solo sindaco di Salerno, ma dimediano inglese 26 anni fa all’Inter e protagonista in una gara di chiusura del campionato contro il Napoli. Un autogol a San Siro dunque, ma, notoriamente indomito per carattere, seppur quell’autogol fosse veramente fortuito, non era tipo da darsi pace in campo, e infatti il gol del pareggio nerazzurro, in una gara vinta poi 3 a 2, lo segnerà lui. L’ultimo gol in nerazzurro. Era arrivato solo due anni prima: se Recoba è stato senza ombra di dubbio il preferito di Moratti, è probabile che subito dopo nella rosa dei preferiti dell’ex presidente nerazzurro ci sia proprio. Il motivo è semplice: ...