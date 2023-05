Ti avanzano dei savoiardi? Usali così! Il risultato è spettacolare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 maggio 2023) Se hai preparato un buonissimo tiramisù e durante la preparazione ti sono avanzati deipuoi utilizzarli in modo super goloso. Con iavanzi del tiramisù puoi preparare una torta squisita al cioccolato. Come ben sai, solitamente isono utilizzati per preparare il tiramisù tuttavia con questa ricetta originale e golosa quest’alternativa diventerà uno dei tuoi dolci preferiti. La ricetta di questa torta al cioccolato è molto semplice da portare a termine e per realizzarla non dovrai nemmeno utilizzare il forno. Se sei curiosa di assaporare il dolce sapore di questa torta devi solo continuare a leggere. Torta al cioccolato con i: ingredienti e preparazione. Per portare a termine questo dolce devi recuperare semplicemente un pentolino, una frusta e una ciotola. In meno di 2 ore ...