Thunderbolts | il nuovo film Marvel in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori

(Di venerdì 26 maggio 2023) Anche ilsuiè stato messo in stand-by a causa delloche, almeno per il momento, non sembra destinato a finire tanto presto. Loin America, iniziato ormai da settimane, non si arresterà fino a quando non verrà trovato un accordo sull'equo compenso. Di conseguenza, numerose produzioni televisive e cinematografiche stanno subendo ritardi e dei blocchi. Stando a Variety, anche la produzione didellaprevisto per il 2024, è stata messa in. Le riprese dovevano iniziare il mese prossimo ad Atlanta, ma riprenderanno non appena sarà cessato lo ...

Stando a Variety, anche la produzione difilm della Marvel previsto per il 2024, è stata messa in pausa . Le riprese dovevano iniziare il mese prossimo ad Atlanta, ma ...Mentre parlava in esclusiva con Screen Rant per promuover eil suofilm You Hurt My Feelings , a Julia Louis - Dreyfus è stato chiesto del suo imminente ritorno nel MCU con. Pur ...Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD Come... Serie TV che ha permesso ad Sam Wilson ( Anthony Mackie ) di diventare ilCaptain America . Suo, ...

Anche il film sui Thunderbolts è stato messo in stand-by a causa dello sciopero degli sceneggiatori che, almeno per il momento, non sembra destinato a finire tanto presto.Come abbiamo visto, sono iniziate nel Regno Unito a dispetto dello sciopero degli sceneggiatori le riprese di Deadpool 3. Se film come Blade e Thunderbolts sono stati messi in pausa fino a nuovo avvis ...