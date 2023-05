The Witcher | Dolph Lundgren nel cast dello spinoff della serie Netflix

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha rivelato di essere in Sud Africa, impegnato nelle riprese di un nuovodi The, ecco i primi dettagli sul nuovo progetto. A sorpresa, la starha anticipato il suo coinvolgimento in un imminente spin-off di Thedopo aver confermato ad Aftonbladet che si trova attualmente in Sud Africa per girare il suddetto progettoancora privo di titolo. La rivelazione anticipa l'attesa premiereterza stagione di The, prrevista per il 29 giugno. Da quando The: Blood Origin ha debuttato lo scorso dicembre 2022,non ha fatto annunci ufficiali in merito a ulteriori spin-off del dramma ...

A sorpresa, la star Dolph Lundgren ha anticipato il suo coinvolgimento in un imminente spin - off didopo aver confermato ad Aftonbladet che si trova attualmente in Sud Africa per girare il suddetto progetto Netflix ancora privo di titolo. La rivelazione anticipa l'attesa premiere della ...Henry Cavill , la star di, ha spiegato come il personaggio di Geralt di Rivia sia " cambiato " sotto certi punti di vista nella terza stagione dello show: durante un'intervista di Tudum, l'attore ha affermato che ...Mentre cresce l'attesa per la terza stagione di, l'universo fantasy di Netflix basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski riceve un grosso aggiornamento riguardante la superstar dell'action Dolph Lundgren . Parlando con l'outlet svedese ...

The Witcher Stagione 3, «c'è una minaccia reale» secondo Cavill Spaziogames.it

Dolph Lundgren ha rivelato di essere in Sud Africa, impegnato nelle riprese di un nuovo spinoff di The Witcher, ecco i primi dettagli sul nuovo progetto Netflix.The fantasy drama series The Witcher 3, which is inspired by the novel written by Andrzej Sapkowski, is one of the most anticipated seasons of the year and the show has been the subject of discussion ...