The Pot-au-Feu | la recensione | cucinare per vivere | vivere per cucinare

(Di venerdì 26 maggio 2023) La nostradi The Pot-au-Feu, il nuovo film di Tr?n Anh Hùng presentato al Festival di Cannes che parla di alta cucina e amore per il cibo. La cucina è un'arte, il cibo che mangiamo non serve solo a nutrire il nostro corpo ma diviene un mezzo espressivo in grado di saziare l'animo. È questo il messaggio di The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant), film di Tr?n Anh Hùng in competizione alla settantaseiesima edizione del Festival del Cinema di Cannes. Il cineasta, che nel 1995 ha vinto il Leone d'oro al Festival di Venezia, si presenta qui con un'opera che è un sentito omaggio verso l'arte culinaria che viene accostata all'amore romantico e che, proprio come questo sentimento, viene raccontata come ragione di vita, come passione …

Troppo unico, troppo estremo, troppo radicale per essere un film alla moda- au - feu ( La Passion de Dodin Bouffant ), anche se è un film sulla cucina e la cucina è uno degli argomenti più di raccontati al cinema adesso . Troppo appassionato, troppo tecnico e troppo ...... del- au - feu, Dodin Bouffant (Benoit Magimel) che la ama da sempre. Oscar come migliore ...New Look, creata da Todd A. Kessler per Apple, ed è Penelope inReturn che Uberto Pasolini sta ...A Cannes i 100 anni della Warner Se torneremo senza dubbio a parlare dei film in concorso (a proposito, che fame vedendo- au - Feu di Anh Hung Tran!), oltre che delle visioni collaterali (ve ...

The Pot-au-feu è il film più radicale mai girato sulla cucina Esquire Italia

