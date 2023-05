The Good Doctor alle 21 20 su Rai 2 | ecco la trama dei nuovi episodi in 1tv

Due episodi della sesta stagione di "Doctor" andranno in onda venerdì 26 maggio alle 21.20, in prima visione assoluta, su Rai 2. Nell'episodio "Differenze", Shaun si rende conto di avere una visione diversa, rispetto a Lea, su ...Per quel che riguarda le atre reti generaliste, su Rai2Doctor 6 ha interessato 958.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 è andato in onda il film Pirati dei Caraibi: oltre i ...... il primo sceneggiatore e il secondo regista principale della serie, 'Hijack' è interpretata anche dal vincitore dell'Emmy Award e del NAACP Image Award Archie Panjabi ("Wife", "Snowpiercer",...

"The Good Doctor" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Roma, 26 mag. (askanews) - In anteprima una clip di "A Good Person", film targato Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, dal 30 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ..."Emilia Romagna is a locomotive and if it stops, we won't be able to maintain the good macroeconomic results we are seeing". On Thursday Meloni flew over the areas hit by the floods and landslides ...