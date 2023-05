TFA sostegno VIII ciclo | Unisob Napoli avvia iscrizione sovrannumerari

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si è in attesa della pubblicazione del decreto di avvio dell'del corso di specializzazione per le attività didattiche di, tenuto dalle Università e al quale si accede tramite selezione per un numero limitato di posti. Vi sono però dei candidati che accedono in qualità di. L'articolo .

Intervenuta nel corso dell'appuntamento della Tecnica risponde live dedicato al2023 , la nuova segretaria generale Flc Cgil Gianna Fracassi ha parlato delle novità in arrivo e delle problematiche delnel nostro sistema scolastico: 'Auspichiamo che il ...Sta per terminare l'attesa relativa al2023. Sono diverse le novità sui corsi in arrivo. Da quello che ha appreso la nostra redazione, sono oltre 29mila i posti indicati dal Ministero per l'VIII ciclo. Il decreto , salvo ...Infine, c'è attesa per capire come si andranno a realizzare le modalità di selezione per l'accesso ai prossimi corsi di: rimarranno le stesse della precedente tornata selettiva ...

TFA sostegno VIII ciclo, chi accede direttamente al percorso Tecnica della Scuola

Intervenuta nel corso dell’appuntamento della Tecnica risponde live dedicato al Tfa sostegno 2023, la nuova segretaria generale Flc Cgil Gianna Fracassi ha parlato delle novità in arrivo e delle probl ...Sta per terminare l’attesa relativa al Tfa sostegno 2023. Sono diverse le novità sui corsi in arrivo. Da quello che ha appreso la nostra redazione, sono oltre 29mila i posti indicati dal Ministero per ...