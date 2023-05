Tesla Model Y | il successo di un SUV elettrico in cima alla classifica delle auto più vendute

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nel vasto panorama dell’industriamobilistica, una scintillante stella ha attraversato il cielo, risplendendo di luce propulsiva e portando con sé una nuova era di mobilità sostenibile. Come un fulmine nel buio della notte, laY ha spazzato via i confini tradizionali, aprendo le ali dell’innovazione elettrica e sollevando il cuore degli appassionati didi tutto il mondo. Un record storico pere laY che ha fatto registrare ben 267.200 unitànel Primo Trimestre 2023, registrando un Incremento del 69% rispetto all’anno precedente, grazie anche al taglio dei prezzi. Come un ruggito potente e melodioso, questa vettura elettrica ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia dell’mobile, diventando ...