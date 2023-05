Tesla Autopilot - Frenate fantasma | falsi avvisi | problemi tecnici | il dossier tedesco che imbarazza Musk

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi ha visto il film sul Watergate "Tutti gli uomini del presidente", sa quanto sia importante il ruolo della "gola profonda", la misteriosa fonte di informazioni provenienti dall'interno della Casa Bianca. Ora una gola profonda è spuntata in Germania e rischia di creare un caso intorno alla, ovviamente di dimensioni e implicazioni assai minori, ma comunque scomodo per l'immagine di Elone della sua Casa. In estrema sintesi l'Handelsblatt, il principale organo di informazione finanziaria ed economica della Germania, entra in possesso di 23 mila file (per un totale di 100 gigabyte) provenienti dall'interno del reparto IT, li passa al setaccio per verificarne l'autenticità con l'aiuto del Fraunhofer Institute, scopre"più grandi del previsto" relativo ai sistemi di guida assistita della Casa ...