(Di venerdì 26 maggio 2023) Attorno aidalla Fondazione Gerini, diverse attivitàno di saltare da qui alla prossima decina d’anni. Dopo lo spazio dedicato alle attività per i ragazzi con grave disabilità cognitiva sulla via Appia Pignatelli, a poche decine di metri troviamo una seconda realtà molto importante per il mondo dell’equitazione: Asd Horse Club Jump,attrezzato per ildeidisabili o con gravi infortuni patiti nell’attività sportiva. Ilche recupera iL’ASD Horse Club Jump si dimostra una realtà virtuosa del territorio romano, sorgendo a poca distanza dal quartiere di Quarto Miglio in VII Municipio di ...

Terreni venduti sull’Appia Antica, maneggio per recupero dei cavalli infortunati rischia lo sfratto Il Corriere della Città

Pasticcio Regione Lazio, con 40 ettari dell’Appia Antica che sono stati ceduti a privati. Infatti, l’Ente regionale non avrebbe mai esercitato il diritto di prelazione sui terreni, che erano stati ced ...