Terremoto oggi a Tokyo di magnitudo 6.2

(Di venerdì 26 maggio 2023) Undi6.2 ha colpito la prefettura di Chiba, a est di, intorno alle 19.03 ora locale. Non ci sono notizie di vittime e non è scattata l'allerta tsunami. Lo riporta la Nhk. ...

Un terremoto di magnitudo 6,2 è stato rilevato a una profondità di 50 chilometri al largo della prefettura orientale di Chiba, a est di Tokyo, intorno alle 19.03 ora locale del 26 maggio 2023. Non ci sono notizie di vittime e non è scattata l'allerta tsunami.