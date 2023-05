Nessuna vittima né allarme tsunami Undi magnitudo 6.2 ha colpito la prefettura di Chiba, a est di Tokyo, intorno alle 19.03 ora locale. Non ci sono notizie di vittime e non è scattata l'allerta tsunami . Lo riporta la Nhk. ...Nel caso delavvenuto, però, non è stato lanciato nessun allarme tsunami . Le fonti locali riferiscono inoltre che non sono stati segnalati problemi alla centrale nucleare di Ibaraki. ...Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici Cosa fare prima, durante e dopo unDai consigli per limitare i danni ...

Terremoto oggi a Tokyo di magnitudo 6.2 Adnkronos

Stefano Bonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna): "Forse maggio andrebbe abolito dal calendario da queste parti, perché dieci anni fa due scosse di terremoto, quest'anno due alluvioni. Tenere ...In Giappone è stata registrata una nuova forte scossa di terremoto a est di Tokyo: la magnitudo registrata è 6.2, ma non nessun allerta tsunami ...