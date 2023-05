Terra amara anticipazioni | Hatip coinvolto nella vicenda dei due loschi uomini | la verità spiazzante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 26 maggio 2023), ultimi episodi di questa settimana prima degli speciali del weekend: la questione dei dueincuriosisce tutti gli spettatori Il successo della serie turca che, Pier Silvio Berlusconi ha voluto nel suo palinsesto, Mediaset, va in onda ogni pomeriggio prima del programma condotto da Maria De Filippi. Come se non bastasse, differenza di tanti altri prodotti, nemmeno nel fine settimana si interrompe la messa in onda anzi, proprio nel fine settimana vengono trasmessi gli episodi più succulenti in quanto, non essendoci un limite di tempo come quello dal lunedì al venerdì, gli episodi durano qualche minuto in più. Questi vengono poi ripresi ad inizio settimana prima di mandare in onda le nuove vicende che coinvolgono i personaggi. La novità degli ultimi episodi sono stati due...