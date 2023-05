Tennistavolo | Mondiali individuali Durban 2023 | Wang Chuqin e Sun Yingsha si confermano d’oro nel doppio misto

(Di venerdì 26 maggio 2023) Idiin corso a, in Sudafrica, assegnano il primo oro iridato: nella specialità olimpica deli cinesie Sunil titolo conquistato a Houston, negli Stati Uniti, nel 2021. Nella riproposizione della finale andata in scena due anni fa, la coppia cinese, testa di serie numero 1, supera ancora, in un ultimo atto dominato e durato appena 24?, la coppia numero 2 del seeding, composta dai nipponici Tomokazu Harimoto e Hina Hayata, battuta con il netto score di 3-0 (11-6, 11-2, 11-7). Medaglie di bronzo per gli hongkonghesi Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem (coppia numero 6 del seeding), battuti in semifinale per 2-3 dai cinesi ...

Si è chiusa con una grande prova il Mondiale 2023 didi Durban per Miha Bobocica che, dopo essere diventato il primo italiano a raggiungere gli ottavi di finale, si è arreso al giapponese Tomokazu Harimoto , numero quattro del mondo, con il ...Giacomo Izzo (mantese, del Milano Sport) dopo la medaglia d'argento a squadre U17 e bronzo in doppio maschile U17 con Alberto Garbati, riprende il tour dei torneiorganizzati dalla WTT, in Spagna a Platja D'Aro dove ...Proseguono idiin corso di svolgimento a Durban, in Sudafrica. Buone notizie daicolori azzurri in questi primi turni dei vari tabelloni: nel singolare maschile superano l'esordio Niagol ...

I Mondiali individuali 2023 di tennistavolo in corso a Durban, in Sudafrica, assegnano il primo oro iridato: nella specialità olimpica del doppio misto i cinesi Wang Chuqin e Sun Yingsha confermano il ...Finisce agli ottavi di finale del singolare maschile la favola di Mihai Bobocica, primo italiano della storia a giungere tra i primi sedici in una rassegna iridata: resta eguagliato il primato di Impe ...