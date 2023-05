Tennis | Torneo Rabat Bronzetti ' liquida' Stephens e vola in finale

OPPO , da sempre vicino agli eventi sportivi più importanti del mondo, sarà per il per il suo quinto anno consecutivo partner premium deldiRoland - Garros. Ilparigino nel 2022 ha visto la partecipazione di oltre 600.000 spettatori ed è stato trasmesso in 223 paesi del mondo, confermando lo status di evento ...La romagnola batte con un doppio 6 - 1 la statunitense, contro Grabher per il titolo RABAT (MAROCCO) - Lucia Bronzetti accede alla finale del "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem",WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.102 WTA, si è ......di scena sui campi in terra battuta della città nordafricana. La romagnola, sconfiggendo la ... Tra l'italiana ed il primo titolo della carriera neldei grandi c'è l'austriaca, che in ...

La romagnola batte con un doppio 6-1 la statunitense, contro Grabher per il titolo RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) - Lucia Bronzetti accede alla ...Per il suo quinto anno consecutivo come partner premium del torneo, OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, catturerà ancora una volta i momenti più emozionanti dentro e fuori dal ...