Tennis | Roland Garros | l' Italia si affida a Sinner ma per la vittoria è duello Alcaraz-Djokovic

(Di venerdì 26 maggio 2023) Parigi, 26 mag. - (Adnkronos) - Cresce l'attesa per il secondo Slam dell'anno. Partirà infatti domenica il, che senza il campione in carica Rafa Nadal - vincitore di cinque delle ultime sei edizioni - assente per infortunio, lascia aperte le porte per la primaparigina di un altro spagnolo, il numero uno del mondo Carlos, favorito a 2,50 su Goldbet e 888sport con Novak, campione all'ultimo Australian Open e già re di Parigi per due volte, primo inseguitore a 3,50. Terzo in lavagna l'astro nascente danese Holger Rune, a quota 8, seguito da Danil Medvedev, fresco di trionfo a Roma. L'sial solito Jannik, mai più avanti dei quarti di finale al, ...

La 3 volte campionessa Slam, tuttavia, ha rassicurato tutti i giornalisti presenti in sala stampa e ha dichiarato che sarà normalmente in campo per il primo turno delGarros . 'Fortunatamente ...Sono sei le azzurre al via nel tabellone principale delGarros 2023 e una cosa è certa, il sorteggio non è stato dei migliori per usare un eufemismo. Gli occhi sono tutti puntati soprattutto su Martina Trevisan , già in grado di raggiungere prima i ...Dopo essere arrivato alle finali dei Masters 1000 di Montecarlo e di Roma e aver vinto nel 250 di Monaco di Baviera, il danese Holger Rune punta al bersaglio grosso, ovvero ilGarro s. Anche perché il tabellone pare essere dalla sua, con l'eventuale quarto di finale contro Ruud, appena battuto in semifinale a Roma. "Voglio vincere un Grande Slam quest'anno . È quello ...

Il tabellone maschile del Roland Garros 2023. Alcaraz, Djokovic e Tsitsipas nello stesso lato Ubitennis

Ambizione e voglia di fare. Holger Rune trae nutrimento da queste sensazioni ed è anche grazie al suo carattere che il danese è riuscito a farsi largo nelle ultime settimane, spingendosi fino alle Fin ...Al suo attivo anche il tabellone principale di Roland Garros e US Open ... Ho sempre giocato con un dolore terribile, amavo il tennis ma dovevo pensare alla mia salute". A 23 anni, dopo aver ...