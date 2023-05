Tennis | Roland Garros Anche Cobolli accede al tabellone principale

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il romano si è imposto per 7 - 5 6 - 3 sul francese Lokoli nel turno di qualificazione PARIGI (FRANCIA) - Dopo Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori,Flavioal main draw del...

Gli italiani alGarros UOMINI Jannik Sinner Lorenzo Musetti Lorenzo Sonego Marco Cecchinato Fabio Fognini Matteo Arnaldi Andrea Vavassori Giulio Zeppieri Flavio Cobolli DONNE Martina Trevisan

