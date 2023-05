Tendenza loungewear | come abbinare i pantaloni del pigiama fuori casa

Leggi su amica

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dal letto alle passerelle, ilpalazzo, nato negli Anni 60 grazie alle mise della Principessa Irene Galitzine, torna a dettare legge per l’Estate 2023. In particolare i suoicon elastico in vita, stretti in vita e più rilassati sul fondo, con i quali divertirsi a comporre look mix&match. Dalle fantasie floreali ai modelli in cotone a righe, fino ai design più classici. Facili dae dal comfort impareggiabile, sono la valida alternativa aa palazzo estivi.sceglierli e abbinarli questa stagione? Copiando le migliori idee di styling di stagione. Non chiamateloSe il fascino delpalazzo ha conquistato icone di stileJacky Kennedy e la papessa della moda Diana Vreeland (che gli diede il suo ...