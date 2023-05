TEMPESTA D’AMORE | TRAME 28 MAGGIO-3 GIUGNO 2023 | LA FALSA TESTIMONIANZA DI WERNER

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 26 maggio 2023), anticipazioni edal 28al 3, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. Nuovi amori come quello tra Paul e Josie , l’attesa uscita di scena di Ariane e nuove battaglie per Christoph, questa volta però sentimentali. PUNTATA DEL 27Grazie al coraggioso intervento di Paul, Christoph non viene colpito dal vaso di fiori lanciato da Ariane, mentre Lindbergh resta solo lievemente ferito. Poco dopo il ragazzo scopre che Constanze è il nuovo avvocato difensore della Kalenberg. PUNTATA DEL 28Vanessa e Max si preparano ad andare a vivere insieme. Gerry è convinto che i due gli lasceranno una stanza nel loro nuovo ...