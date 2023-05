Taylor Lautner risponde a chi pensa sia invecchiato male | Le critiche non mi feriscono Siate gentili

Lontani i tempi di Twilight e delle orde di fan pazze di lui, adessoè cresciuto, ha continuato con la sua carriera da attore (anche se non fortunata come quelle di Kristen Stewart e Robert Pattinson) e si è anche sposato conDome. L'attore negli ...... Breaking Dawn - Parte 2 (Horror, Fantasy, Sentimentale, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson,, Dakota Fanning, ...... Breaking Dawn - Parte 1 (Horror, Sentimentale, Fantasy, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson,, Jackson Rathbone, ...

Taylor Lautner respinge le accuse sui social: È invecchiato, sta ... Fanpage.it

«Per parole simili dieci anni fa non sarei uscito di casa»: l'attore americano Taylor Lautner parla delle accuse che riceve dai fan riguardo il suo aspetto fisico e promuove la salute mentale come bas ...Lautner, 31 anni, si è ritrovato spesso a dover rispondere alle accuse di chi, ricordando Jacob l’aitante ragazzino lupo innamorato di Bella Swan ...