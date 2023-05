Tarantino a Cannes | ' Sì | amo la violenza nei miei film | ma non farei mai morire un animale'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il pubblico del Festival dilo ha atteso più a lungo di Leonardo DiCaprio: per guadagnarsi un posto nell'incontro con Quentini fan si sono appostati per 9 ore, seduti sull'asfalto di ...

Il pubblico del Festival dilo ha atteso più a lungo di Leonardo DiCaprio: per guadagnarsi un posto nell'incontro con Quentini fan si sono appostati per 9 ore, seduti sull'asfalto di fronte al cinema dalle 6 di ...Quentinride parecchio e le sue risate, rumorose, improvvise, gli escono come pallottole: bang, ... E successo al Festival di, dove C'era una volta... a Hollywood e stato presentato in .... Quale differenza divide, con diciassette anni di vita e arte, Wim Wenders e Quentin, ieri alla stessa ora sulla scena del Festival di... Il regista tedesco, 77 primavere, ha presentato in concorso il suo ultimo film Perfect days, raccogliendo una pioggia ...

Quentin Tarantino svela come è nato il finale antistorico di Bastardi senza gloria BadTaste.it Cinema

Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimentic ...I due registi hanno regalato momenti molto intensi nella cittadina francese. Il primo per la sua "lezione" sulla settima arte, il secondo per il suo nuovo film, Perfect Days, ambientato a Tokyo ...