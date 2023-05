Taekwondo | Simone Alessio deve cancellare la ‘sindrome del grande evento’ Ai Mondiali esame cruciale verso Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Mancano ormai tre giorni all’inizio dei Campionatidi2023, che si svolgeranno alla Crystal Hall di Baku (in Azerbaigian) da lunedì 29 a domenica 4 giugno. In casa Italia ci sono grandi aspettative nella categoria -80 kg per, attualmente leader sia nel ranking mondiale che nel ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di. Il 23enne talento calabrese sarà dunque uno dei principali favoriti per la medaglia d’oro nell’imminente rassegna iridata, con l’obiettivo di riscattare ladelusione per la clamorosa eliminazione ai sedicesimi di finale dell’ultima edizione di Guadalajara 2022 (lo scorso novembre) contro il mongolo Azbayar Altangerel. Il fenomenale atleta azzurro classe 2000 in passato si è già tolto la ...