Superbollo - Depositato l' emendamento per l' abolizione | parte l' iter alla Camera

(Di venerdì 26 maggio 2023) Alcuni esponenti della Lega, come anticipato nei giorni scorsi dal leader Matteo Salvini, hannol'legge delega fiscale per l'di diverse tasse, tra cui il. "Abbiamo presentato alcuni significativi emendamentidelega per la riforma fiscale, un testo già oggi improntato al riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco attraverso ampie semplificazioni e una graduale riduzione della tassazione", spiegano con una nota congiunta i deputati Alberto Gusmeroli, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli e Giulio Centemero. Tra le proposte figura, per l'appunto, la cancellazione di "micro tasse, compreso il". Salvini: andiamo avanti. Anche Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha confermato la ...

... come anticipato nei giorni scorsi dal leader Matteo Salvini, hannol'emendamento alla legge delega fiscale per l'abolizione di diverse tasse, tra cui il. 'Abbiamo presentato ...Lo scorso 29 gennaio in un tweet Luigi Marattin (Iv) aveva annunciato di aver, in data 20 gennaio 2023, la proposta di legge 793 Marattin - Richetti per abolire decine ... Dalalla ...... come anticipato nei giorni scorsi dal leader Matteo Salvini, hannol'emendamento alla legge delega fiscale per l'abolizione di diverse tasse, tra cui il. 'Abbiamo presentato ...

Superbollo, depositato l'emendamento per l'abolizione - Quattroruote.it Quattroruote

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I deputati della Lega, come anticipato da Matteo Salvini, hanno presentato la proposta per cancellare la micro tassa: ora la palla passa alla Commissione Finanze ...