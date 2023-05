Sul Pnrr il governo dovrebbe ascoltare Gentiloni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Paolo, commissario europeo all’Economia, riesce a tenere la linea della Commissione, come da suo mandato, ma, nello stesso tempo, a evitare sia il tono di chi dà bacchett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Aggregazioni nei servizi pubblici locali L'obiettivo richiesto dalspinge alla creazione di ... approvato il bando tipo per i servizi Fino al 22 maggio 2023 resterà in consultazionesito dell'......una premialità facoltativa e non obbligatoria come invece richiesto dalla Missione 5 del. News ... Imprese, al Mimit sono aperti 34 tavoli di crisi aziendali Pubblicatosito del ministero delle ......dopo è stata raggiunta dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro per gli Affari europei e il,... La proposta di leggevoto dei fuorisede modificata dalla maggioranza rispetto al testo ...

Verifiche sul Pnrr tra procedura e merito delle questioni | E. Conte Lavoce.info

“Occorre lavorare non tanto per denunciare i ritardi ma per evitarli”. Così il commissario europeo cerca spazi di mediazione intelligente tra i governi e la Commissione ...È successo tante volte anche in precedenti sedute. Noi oggi vogliamo mandare un messaggio alla cittadinanza: sui lavori di riqualificazione così importanti non c’è divisione politica». «Oggi – ha ...