Südtirol-Reggina | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 26 maggio 2023) Riportiamo ledi, gara valevole per i play-off di Serie B. Dirigerà l’incontro l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Palermo, e dal quarto uomo Prontera. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Martino e Abisso. Calcio d’inizio alle 20:30 allo Stadio “Druso” di Bolzano. La prima sfida di questi play-off di Serie B vedrà affrontarsi. Classificatesi rispettivamente in sesta e settima posizione, entrambe sono da considerarsi come due delle grandi sorprese di questo campionato, e ora rincorrono con grande entusiasmo un sogno chiamato Serie A. Gli altoatesini, dopo un avvio di stagione da urlo, hanno calato nettamente il loro rendimento nella seconda parte. Nelle ultime otte partite ...

BOLZANO - Sono il Sudtirol e lale due squadre ad aprire il turno preliminare dei playoff di Serie B . I biancorossi di Pierpaolo Bisoli , sorpresa della stagione regolare chiusa al sesto posto a 58 punti, sfidano tra le ...Entusiasmo incredibile al Druso di Bolzano soprattutto per merito dei tifosi dellache oltre ad aver occupato per intero il settore ospiti, sono distribuiti un pò ovunque in tutte le parti restanti dello stadio. Grande tifo sugli spalti e cori per i giocatori amaranto. ...Formazioni ufficiali SudTirol -, le scelte dei due allenatori per il match valevole per i playoff di Serie B Comunicate le formazioni ufficiali di SudTirol -, match valevole per i playoff di Serie B. SUDTIROL (4 - 4 - 2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Cisse, Odogwu. All. Bisoli(3 - 5 - 2): ...